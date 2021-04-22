Горняк22: Названы самые высокооплачиваемые вакансии апреля в Барнауле

В апреле в России наиболее высокую зарплату предлагают программистам и менеджерам высшего и среднего звена. В Барнауле лидерами месяца среди высокооплачиваемых вакансий стали врачи, инженеры и продажники.

Инженерно-технический персонал продолжает оставаться одним из самых высокооплачиваемых практически в каждом российском регионе. Это выяснил в ходе опроса онлайн-сервис по поиску работы SuperJob.

Так, в Барнауле инженеру-проектировщику предлагают зарплату в 60–70 тыс. рублей, а инженеру-конструктору фасадов – от 50 тыс. рублей. Ведущему менеджеру по продажам готовы предложить от 60 тыс. Самая же высокая зарплата в краевом центре ожидает врача-офтальмолога – 120 тыс. рублей.

Барнаул

Алтайская правда