Горняк22: Виктор Томенко: Правительство Алтайского края готово приступить к реализации инициатив президента РФ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сегодня, 21 апреля, присутствовал на выступлении президента перед Федеральным Собранием в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Как отметил глава региона, нынешнее послание, главным образом, было направлено на решение проблем внутри нашей страны.

Это относилось к социальной сфере, экономике, направлениям по достижению национальных целей развития. Президент уделил особое внимание поддержке социально незащищенных категорий граждан, решению тех проблем, которые породила пандемия коронавируса.

«Прозвучало очень много инициатив, все он лягут в основу наших дальнейших планов и решений, и мы приступим к их реализации», — подчеркнул глава региона.

Губернатор особо выделил ту часть послания президента, которая касается поддержки регионов. Алтайский край не имеет коммерческих кредитов, займы из федерального бюджета минимальны. Поэтому наш регион может в числе первых рассчитывать на получение инфраструктурных кредитов, о выделении которых субъектам Федерации заявил Владимир Путин.

Алтайская правда