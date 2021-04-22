Горняк22: 730 млн рублей господдержки получили в 2021 году товаропроизводители Алтайского края

730 млн рублей государственной поддержки перечислено товаропроизводителям Алтайского края с начала года. Об этом рассказал глава регионального Минсельхоза Александр Чеботаев на аппаратном совещании в правительстве Алтайского края.

По его словам, с начала текущего года на развитие регионального агропромышленного комплекса и сельских территорий направлено 730 млн рублей господдержки. Основная их часть – это субсидии на поддержку производства молока и племенного животноводства, сообщает пресс-служба губернатора края.

На данный момент более 490 заемщиков подали заявки на получение 12,8 млрд рублей льготных кредитов. Это выше аналогичного периода прошлого года на 42%. 11,1 млрд рублей уже согласованы федеральным Минсельхозом. Банки и аграрии заключили кредитные договоры на 6,8 млрд рублей.

Алтайская правда