Горняк22: Александр Романенко: Президент обозначил одну из главных задач – сбережение населения

Председатель АКЗС Александр Романенко прокомментировал послание президента к Федеральному Собранию.

Спикер АКЗС отметил, что в начале послания Владимир Путин остановился на итогах 2020 года, подчеркнув, что все мы перенесли абсолютную неопределенность, не знали, что будет завтра. Но система здравоохранения выдержала этот тяжелый удар. И сегодня главная задача — держать на контроле вопрос с вакцинацией.

Александр Романенко добавил, что президент заострил внимание на том, что сегодня в демографии – чрезвычайная ситуация. Поэтому здесь нужны дополнительные меры по поддержке семей и восстановлению демографических процессов. Одна из главных задач государства сегодня – это сбережение населения.

Отдельным блоком глава государства остановился на развитии регионов. Для этого будут привлекаться кредитные ресурсы на развитие инфраструктурных проектов. Александр Романенко уверен, что нашему региону нужно участвовать в этой инициативе и определиться, в какой сфере целесообразнее всего воспользоваться этим правом.

Председатель АКЗС также посчитал важными и слова президента о поддержке семей по вопросам газификации.

Алтайская правда