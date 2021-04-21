Горняк22: «Единая Россия» предложила полностью оплачивать больничные родителям дошкольников

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак поддержал инициативу о выплате родителям с детьми до семи лет больничного в полном объеме. Об этом он высказался на встрече с председателем движения «Совет матерей России», экспертом ОНФ Татьяной Буцкой.

Андрей Турчак заметил, что эту несправедливость нужно устранять, и предложил обратиться к президенту РФ.

Председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая поделилась, что поступают тысячи обращений по этому вопросу. Особенно это актуально для молодых мамы, которые часто не имеют стажа и не получают полноценную оплату больничного.

В 2020 году по инициативе «Единой России» в два раза — до 6,7 тысяч рублей — увеличено пособие по уходу за детьми до 1,5 лет. Также был вырос размер пособия для оставшихся без работы в период декретного отпуска. Кроме того, вступил в силу закон, который дал право братьям и сестрам ходить в один детский сад и школу.

Сейчас «Единая Россия" занимается законодательным закреплением статуса многодетной семьи и льгот к нему, которые были бы едиными для всей страны, сообщает пресс-служба партии.

По словам депутата Госдумы Натальи Кувшиновой, нередко в Алтайском крае на встречах жители спрашивают о мерах поддержки.

— Поэтому предложения нашей фракции о единых критериях для многодетных семей по всей стране – крайне важны. Это решит проблему, когда при смене места жительства и переезде в другой субъект РФ родителям приходится заново подтверждать многодетность.- отметила депутат.

Алтайская правда