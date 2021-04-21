Горняк22: Скоро закончится регистрация на конкурс «Лидеры России»

26 апреля закончится регистрация на конкурс «Лидеры России». Участвовать в нем будут представители всех 85 регионов страны.

Заявочная кампания стартовала в марте. Участники заполняют биографические анкеты и загружают на сайт видеоинтервью.

В этом году появятся новые специализации: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», и «Информационные технологии». Скоро к ним добавится трек «Студенты» для тех, у кого еще нет управленческого опыта. 14 апреля стартовал трек «Международный» (для граждан других стран, которые хотят жить и работать в России).

После регистрации участников ждет дистанционный этап. Они будут проходить разные тесты и выполнять задания.

Победители конкурса получат 1 млн рублей на повышение своей квалификации. Также они получат в наставники лучших управленцев страны. С конкурсантами будут работать политики, деятели искусств, ученые, врачи, руководители крупнейших российских корпораций, профильных министерств.

Алтайская правда