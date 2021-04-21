Горняк22: «Бессмертный полк «АП». Присылайте истории ваших дедов и отцов

«Алтайская правда» ждет фото и короткие рассказы о ваших отцах, дедах, близких и далеких родственниках, знакомых-фронтовиках.

В прошлом году мы уже выстраивали на страницах нашей газеты наш «Бессмертный полк» – размещали фото от читателей, с подписями, рассказывающими о ветеранах войны, запечатленных на семейных снимках. Тогда на страницах газеты «шагали» ветераны из разных районов края, и даже других краев и областей нашей страны – родственники и близкие наших земляков, пожелавших прислать самую ценную частичку семейной истории в редакцию.

В этом году мы вновь объявляем полюбившуюся читателям акцию: прислать фото ветеранов с подписями снимков, где было бы указано, кто изображен на них, где воевал ветеран, имя и адрес отправителя письма, кем приходится ему фронтовик, можно по почте (Барнаул, ул. Короленко, 105) или на электронный адрес редакции mail@ap22.ru. Сделать это нужно до 1 мая. И обязательно с пометкой «Бессмертный полк «АП».

Ксения ТЕВС

Алтайская правда