Горняк22: Жительница Барнаула стала победительницей конкурса красоты plus size

Ольга Фундаракина стала одной из 11 участниц финального этапа Всероссийского конкурса красоты среди обладательниц пышных форм. По его итогам она была признана победительницей.

Всероссийский конкурс красоты plus size «Северная Аврора» проходит уже девятый год подряд. В нем принимают участие конкурсантки разных возрастов, главное, чтобы они все имели пышные формы.

На днях в Петербурге в клубе Metro Center прошла финальная часть проекта. По его итогам королевой 9-го сезона конкурса красоты plus size была признана Ольга Фундаракина из Барнаула, сообщается на офоциальной страничке конкурса в Instagram.

Победительница родилась в Усть-Чарышской Пристани Алтайского края. Очень любит петь, а также готовить, особенно борщи и плов. Как рассказала Ольга, у нее очень хорошо развита интуиция, а еще она любит помечтать.

Фото: northauroraplussize

Алтайская правда