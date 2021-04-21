Горняк22: 21 апреля Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию

21 апреля президент РФ выступит с посланием к Федеральному собранию. Многие наблюдатели уверены, что оно будет посвящено выходу страны из кризиса, вызванного коронавирусом.

Владимир Путин будет выступать в Центральном выставочном зале «Манеж». Это первое в этом году столь масштабное мероприятие с участием президента в очном формате. Все, кто будет присутствовать в зале: от сенаторов до операторов, трижды проходили тест на коронавирус.

На мероприятие аккредитовали 450 журналистов, которые будут находится в пресс-центре, сообщют РИА Новости.

Темы послания традиционно не оглашаются. Однако, по словам Дмитрия Пескова, выступление Путина так или иначе будет посвящено выходу из кризиса и мерам поддержки.

Алтайская правда