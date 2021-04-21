Горняк22: Алтайские волонтеры помогут провести «Бессмертный полк онлайн»

Волонтеры из Алтайского края (всего 250 человек) помогут провести акцию «Бессмертный полк онлайн». Она снова будет виртуальной. Прием заявок на участие в ней уже идёт.

Среди добровольцев – 95 специалистов-историков. Они будут проверять и отсеивать анкеты-шутки, а также заявки, которые становятся попытками реабилитации нацизма – увы, в прошлом году такие случаи были, рассказывают в Центре управления регионом.

В этом году все онлайн-шествия пройдут в один день – 9 мая. Сетку вещания распределят по регионам, с привязкой к местному времени, начало – в 15:00. Трансляцию можно посмотреть на местных телеканалах, в соцсетях, на больших уличных экранах.

Заявки на участие принимаются до 7 мая на сайте 2021.polkrf.ru. Те, кто участвовал в прошлом году, могут просто повторить отправку. После шествия все желающие смогут получить ссылку на запись фрагмента, где показан родственник или близкий. Авторы смогут сами выбирать, в какой трансляции покажут их героя.

Будет ли живое шествие, пока неизвестно. Руководство «Бессмертного полка России» рассчитывает провести его 24 июня. Но все зависит от эпидемиологической обстановки.

Алтайская правда