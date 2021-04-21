Горняк22: 2,5 тысяч жителей Алтайского края решили перевести свои пенсионные накопления

В 2020 году было принято от жителей Алтайского края 2,5 тыс. заявлений о переводе пенсионных накоплений в новый фонд или управляющую компанию. Подавляющее большинство граждан решили перейти из негосударственного пенсионного фонда в ПФР.

2,3 тыс. заявлений принято специалистами ПФР лично, 191 было передано через портал госуслуг. По сравнению с 2019 года количество заявлений выросло на 60%.

95% граждан решили перейти из негосударственного пенсионного фонда в ПФР. В остальных случаях жителя региона хотели перевести накопления из одного НПФ в другой или забрать их из ПФР, сменить управляющую компанию и др.

Как отметили в отделении Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю, абсолютное большинство участников перевели свои пенсионные накопления досрочно — до истечения пятилетнего периода. Досрочно переведенные пенсионные накопления передаются новому пенсионному фонду без учета инвестиционного дохода, заработанного предыдущим.

Алтайская правда