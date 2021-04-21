Горняк22: Что такое ЦУР и чем эта организация занимается в Алтайском крае

Чем занимается ЦУР, новая система, созданная в крае? На этот и многие другие вопросы пользователей соцсетей рассказал на площадке онлайн форумов Правительства Алтайского края руководитель Центра управления регионом Евгений Нечепуренко.

«Инцидент Менеджмент» – система мониторинга, созданная для быстрого реагирования на темы, которые поднимают пользователи соцсетей. Мониторингом и анализом обращений граждан занимается ЦУР.

Так, по словам Евгения Анатольевича, с 1 января с.г. в системе отработано 8139 инцидентов. Самый частый «зимний» вопрос связан с качеством уборки снега в муниципалитетах, по схемам, учитывающим первоочередность и важность конкретных дорог и улиц. А вот до «второстепенных» участков зимой дорожные службы объективно не всегда добирались. Если говорить о Барнауле, то по адресам, прошедшим через «Инцидент Менеджмент», администрацией города были организованы дополнительные ресурсы для очистки от снега, в помощь дорожным службам – управляющие компании, студентов-волонтеров.

Устранена ли проблема, можно узнать, ориентируясь на статус, которую кураторы системы «Инцидент Менеджмент» ставят при закрытии инцидента – «решено», «в работе», «не решено». Не всякий из них разрешается сразу и положительно, но в любом случае статистика обращений анализируется и предоставляется ведомствам Правительства региона для дальнейшей работы.

ТОП жалоб 1-го квартала: дороги, благоустройство, ЖКХ, здравоохранение, ТКО.

Из того, что удалось сделать по сообщениям гражданам с привлечением административного и ведомственного ресурсов.

Совместно с администрацией Бийска и компанией «Алтайвитамины» оперативно была открыта круглосуточная аптека в 200-тысячном наукограде.

До конца весны, вероятно, с участием управления ГИБДД и Бийской мэрии будет решен и еще один наболевший вопрос — организации движения у краевого лицея.

В Усть-Калманском районе приостановлена хозяйственная деятельность предприятия по вырубкам на лесном участке с редкой флорой — при содействии прокуратуры и Минприроды края.

Неоднократно за зиму приходилось решать вопросы поставок газа многоквартирным домам или отопления в квартирах. Тема, которая бурно обсуждалась в соцсетях — пробки на съезде из Нагорной части города на Красноармейский проспект, из-за высокого автомобильного трафика. В администрации Барнаула нашли решение, удлинив разрешающий сигнал на 5 — 7 секунд.

Евгений Нечепуренко отметил, что порой проблемы возникают из-за отсутствия нужной информации у людей. Негатива в сетях было бы гораздо меньше, если бы специалисты не отмахивались, а разъясняли.

Стоит отметить открытость в работе и желание помочь глав городов и районов, краевых ведомств — Минстроя, Минтранса, Минздрава, Минприроды, Минпромэнерго, профильных управлений.

Алтайская правда