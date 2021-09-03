Горняк22: Суд назначил жителю Барнаула условный срок за гибель щенка

Щенок Фото: pixabay.com

В суде мужчина рассказал, что не любит животных, а пес ему остался от бывшей сожительницы. Свою вину в содеянном он признал частично

В Барнауле суд вынес приговор мужчине за гибель щенка, которого он выбросил из окна пятого этажа. Об этом сообщает «КП-Барнаул».

Инцидент произошел в конце 2020 года.

Суду барнаулец рассказал, что в день расправы пришел домой в нетрезвом состоянии. Здесь он обнаружил, что животное, которое осталось ему от бывшей сожительницы, нагадило на кровать. Мужчина схватил щенка и швырнул в сторону балкона. Собака вылетела в окно и умерла через несколько минут.

Однако вскрытие показало, что еще при жизни щенок получил тяжелую травмы лапы, а очевидцы слышали из квартиры визг и глухие удары.

Свою вину горожанин признал лишь частично.

Мужчину также признали виновным в попытке угона «Волги». По совокупности преступлений ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Ранее «Толк» сообщал о том, что суд вынес приговор живодерке, поедавшей собак в алтайском селе.

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