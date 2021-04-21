Горняк22: Евгений Нечепуренко: ЦУР не дублирует работу органов власти

Руководитель Центра управления регионом Евгений Нечепуренко заявил, что деятельность этой созданной менее полугода назад краевой структуры ни в коем случае не дублирует и не подменяет работу органов власти и ведомств.

— Сегодня никакой орган власти не может мониторить, обрабатывать огромный массив информации из соцсетей. Решение больших системных, текущих и будущих вопросов и проблем — вот неотъемлемая задача власти, на мой взгляд. Мы на это не претендуем. Мы только помогаем в решении проблем, важных для отдельного человека или группы людей и которые они самостоятельно решить не могут. При этом ЦУР не только организует оперативную реакцию власти на запросы граждан, но и на основе обращений готовит аналитику для правительства, направляет данные на федеральный уровень. Фактически это анализ, который рождается не на основе официальной статистики, а из сообщений наших жителей. Это мощный канал обратной связи, — пояснил Евгений Анатольевич.

Напомним, система «Инцидент-Менеджмент» ведет сбор обращений и жалоб круглосуточно. Объективных же данных по качеству работы ЦУР стоит ожидать по результатам соцопросов, которые начнутся в скором времени.

Алтайская правда