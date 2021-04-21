Горняк22: 6 участников из Алтайского края попали в полуфинал всероссийского конкурса в сфере digital

Подведены итоги дистанционного этапа конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций». Для участия в очном этапе был отобран 561 участник, в том числе 6 — из Алтайского края.

Конкурс проводится АНО «Диалог» при поддержке АНО «Россия – страна возможностей». Его дистанционный этап состоял из двух испытаний – профессиональных знаний и теста потенциала. В итоге для участия в очном этапе отобрали 561 конкурсантов из 13,4 тысяч. При этом 6 из них представляют Алтайский край.

Примерно треть участников работают не на руководящих должностях, и это говорит о большом кадровом потенциале этой индустрии.

Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» ищет и отбирает перспективных специалистов в различных направлениях сферы digital. Победители получат возможность трудоустройства в структуре АНО «Диалог», пресс-службах органов исполнительной власти, в компаниях-партнерах. А также пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны и наставников, стать участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций.

Алтайская правда