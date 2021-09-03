Горняк22: В России программу туристического кешбэка распространят на зимний сезон

Зима Фото: pixabay.com

По словам главы Ростуризма, программа детского туристического кешбэка планировалась как однократная. Решение о ее продлении пока не принимали

В России программу поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств распространят на зимний этап, о чем заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы рассчитываем запустить окно продаж на зимний сезон в этом году, но он будет распространяться на период после 15 января», – рассказала она.

Кроме того, глава Ростуризма подчеркнула, что в 2022 году программа кешбэка будет работать на низкий сезон, исключая новогодние праздники и лето.

«Ориентировочно с 15 января по конец апреля. И с 1 октября по середину декабря. Это примерные окна поездок», – объяснила Догузова.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае родители пожаловались на отказы на выплаты по детскому кешбэку.

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