Горняк22: Бийский пловец Жданов станет знаменосцем команды на закрытии Паралимпиады
Паралимпиада-2020 Фото: instagram.com/russianparalymp
Выбор спортсмена, который удостоится чести нести флаг, оказался «затруднителен», отметили в делегации россиян, поскольку многие в команде были достойны этого
Пловец из Бийска Роман Жданов понесет флаг команды Паралимпийского комитета России на торжественной церемонии закрытия Паралимпийских игр в Токио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу делегации команды Павла Рожкова.
Он напомнил, что 23-летний спортсмен уже завоевал две золотые и две бронзовые медали, а также установил два новых мировых рекорда.
Церемония закрытия Паралимпиады состоится 5 сентября.
На Играх в столице Японии Жданов стал первым на дистанциях 50 метров брассом и 150 метров комплексным плаванием, установив рекорды мира, в плавании на дистанциях 100 метров и 200 метров вольным стилем бийчанин завоевал бронзовые медали.