Горняк22: 249 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Алтайском крае, умерли 26 человек

Коронавирус в Алтайском крае. Служба скорой помощи Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

С начала пандемии в регионе умерли 4 749 больных коронавирусом. В 3 613 случаях вирус стал непосредственной причиной смерти заразившихся

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 249 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего на 2 сентября в регионе уже 70 922 инфицированных, в том числе 4 990 детей до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае 2 сентября

26 зараженных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, 21 из них – непосредственно от инфекции.

536 человек сейчас лежат в госпиталях в тяжелом состоянии, 217 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

181 житель Алтайского края вылечился от коронавируса за сутки. С начала пандемии выздоровели 53 807 пациентов.

2 662 человека с коронавирусом проходят лечение в ковидных госпиталях региона. Еще у 343 пациентов этот диагноз не подтвердился, но они лежат там с пневмониями.

Всего в крае развернуто 4 019 коек для ковидных больных, из них свободно 1 014 мест.

На утро 2 сентября в Алтайском крае прививаются от ковида 633 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 74,

Бийск – 23,

Рубцовск – 18,

Славгород – 11,

Новоалтайск – 10,

Заринск – 9,

Камень-на-Оби – 7,

Змеиногорский и Кулундинский районы – по 6,

Курьинский, Мамонтовский и Павловский районы – по 5,

Бийский, Калманский, Локтевский, Первомайский, Поспелихинский, Тальменский, Третьяковский, Угловский районы – по 4,

Алейский, Благовещенский, Волчихинский, Рубцовский, Топчихинский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский и Шипуновский районы – по 3,

Немецкий национальный, Табунский и Троицкий районы – по 2,

Егорьевский, Залесовский, Заринский, Ключевской, Романовский, Хабарский, Чарышский и Шелаболихинский районы – по 1.

ТОЛК