Горняк22: В Яровом сохранят режим ЧС в преддверии отопительного сезона

Яровое Фото: Скриншот видео телеканала "Толк"

Однако надежность ТЭЦ в Яровом власти оценивают как более высокую, чем была два года назад, а в минпроме говорят об уверенном входе в отопительный период

Снятие режима ЧС в Яровом пока является нецелесообразным и преждевременным, считают в министерстве промышленности и энергетики Алтайского края. Об этом 2 сентября на заседании правительства рассказал глава ведомства Вячеслав Химочка.

Напомним, режим ЧС ввели в городе еще в ноябре 2019 года из-за состояния ТЭЦ, из-за чего постоянно происходили аварии, а люди зимой мерзли в домах. Власти края взяли ситуацию на контроль, сменилась компания, эксплуатирующая станцию, к анализу ситуацию подключили специалистов СГК, Интер РАО, Бийского котельного завода.

Они, по словам Химочки, сошлись во мнении, что для повышения эффективности работы ТЭЦ нужно снижать теплопотери. В сетях они составляют огромные 30%, а внутри самой ТЭЦ оценить их невозможно из-за отсутствия необходимых приборов учета тепла.

Также оказалось, что установленная минимальная мощность оборудования не сбалансирована с объемами потребления. В межсезонье и летом ТЭЦ производит меньше энергии, и при этом растет расход угля.

Химочка привел сравнительный пример. В Рубцовске с населением 144 тыс. человек в межсезонье на горячую воду ежесуточно тратят 80 тонн угля. В Яровом, где живут 18 тыс. человек, тратится 120 тонн.

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Капитальный ремонт теплосетей ведут сейчас на Деповской, в том числе и под трамвайными путями – теплосети здесь были проложены еще в 1964 году

Ставится задача сокращения этих показателей в Яровом. На ТЭЦ будут устанавливать приборы учета.

Что касается текущей работы, то на ТЭЦ уже отремонтирован один котел, завершается работа на другом, а до начала октября планируют закончить ремонт третьего.

Сейчас в городе закупили 15 тыс. тонн угля – в три раза выше норматива. Еще столько же планируют поставить в ближайшее время, и этого объема хватит до декабря. Уже идет заключение контрактов с поставщиками угля, чтобы «закрыть» первый и второй кварталы.

«Надежность станции существенно выше, чем была два года назад. Мы более уверенно входим в отопительный период», – сказал Вячеслав Химочка.

Однако, сообщил он, Ростехнадзор провел проверку и еще выявил нарушения. Сейчас сформированы планы по их устранению. Однако нейтральный доклад министра по этому вопросу дополнил замглавы сибирского управления Ростехнадзора Андрей Плешивцев.

Он рассказал, что на ТЭЦ выявили более 120 серьезнейших нарушений, по части из которых ведомство обратилось в суды, так как они влияют напрямую на надежность теплоснабжения. Например, отсутствовали экспертизы по состоянию котлов, здания ТЭЦ, дымовой трубы.

«По трубе – ведь никто не хочет повторения ситуации с трубой на ТЭЦ-2. Что касается котлов. Да, заявлено, что ремонт котла проведен. Но это слова. Мы запросили документы – их не представили. Кто, как, чем ремонтировал – непонятно», – рассказал Плешивцев.

Он предложил составить дорожную карту по исправлению нарушений и спрашивать ежедневно, так как «нужно принимать незамедлительные меры».

Именно до устранения различных нарушений снимать режим ЧС и нецелесообразно, отметил министр.

Он также добавил, что местным властям нужно будет поэтапно готовиться к тому, чтобы к 2025 году, когда в Яровое обещают довести газ, переводить систему теплоснабжения на газ.

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