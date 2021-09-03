Горняк22: Число репатриантов, переехавших жить на Алтай, выросло вдвое за год

Вокзал Фото: pixabay.com

Власти региона связывают возросший спрос на репатриацию в том числе и с ослаблением ограничений, введенных в прошлом году из-за пандемии

Число россиян, вернувшихся из-за границы жить в Алтайский край, за год увеличилось в два раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе управления по труду и занятости населения региона.

«Всего с начала года в Алтайский край переехали 1 243 соотечественника. В прошлом году на 1 сентября у нас было 604 человека, то есть в два раза меньше», – цитирует агентство заявление ведомства.

Наибольший интерес к краю возник у соотечественников из Германии, Латвии и Украины.

Ранее «Толк» рассказывал о том, зачем в Алтайский край едут переселенцы из ближнего зарубежья, Европы и США.

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