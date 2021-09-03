Горняк22: Алтайские пенсионеры начали получать по 10 тысяч рублей

Пенсия Фото: pixabay.com

Тем пенсионерам, которым соцвыплаты поступают через «Почту России», деньги выплатят в день, когда они получают обычные пенсии

Пенсионеры из Алтайского края утром 2 сентября получили «президентские» выплаты по 10 тысяч рублей. Деньги пока поступили только тем, кому пенсия приходит на банковские карты.

Те пенсионеры, которые получают деньги через «Почту России», смогут получить выплату в день выдачи ежемесячной пенсии.

Как ранее сообщили в региональном отделении ПФР, в Алтайском крае единовременная выплата положена 730 тыс. пенсионерам.

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