Горняк22: Какие нововведения вступают в силу с сентября 2021 года

Договор. Закон Фото: pixabay.com

Россияне смогут оформить в собственность участки под гаражами, обжаловать штрафы с камер и получать одновременно образование по нескольким квалификациям

В сентябре 2021 года вступают в силу нововведения федерального законодательства: увеличение суммы оплаты больничного по уходу за детьми, «гаражная амнистия» и возможность обжалования штрафов с камер. Рассказываем, какие еще законы начнут действовать с 1 сентября.

Выплаты по уходу за ребенком

В сентябре вступает в силу закон о выплатах по листам нетрудоспособности по уходу за ребенком до 8 лет. Теперь стаж работы родителей не имеет значения. Сумма выплат составит 100% от среднего заработка.

При начислении выплат за период больничного по уходу за ребенком в 2021 году будет учитываться размер заработной платы за 2019 и 2020 года. Также отмечается, что если родители сидели на больничном со своими детьми, но при этом нигде не работали последние два года, то выплаты им тоже начислят.

Гаражная амнистия

С 1 сентября в России начинает действовать гаражная амнистия. Это значит, что право собственности на гараж и на землю под ним можно будет оформить в упрощенном порядке. Выкупать ее у государства или муниципалитета не придется, достаточно оформить на себя или стать арендатором.

Чтобы оформить право на землю и гараж по амнистии, достаточно написать заявление на предоставление земельного участка. К нему нужно приложить любой документ, подтверждающий использование постройки. Это может быть даже квитанция на оплату коммунальных услуг.

23 августа, 11:43

Что известно о выплатах пенсионерам и военным, которые предложил Владимир Путин

22 августа президент России Владимир Путин предложил разово выплатить пенсионерам и военным по 10–15 тыс. рублей. Рассказываем, как, когда и кто именно сможет их получить

Обжалование штрафов через «Госуслуги»

Российские автомобилисты могут обжаловать штрафы с камер видеонаблюдения через портал «Госуслуги». Это возможность будет доступна пользователям с верифицированным профилем. Им нужно только оформить заявление в электронном виде, приложить к нему объяснение и фото или видео в качестве доказательства невиновности.

Новый дорожный знак

Также с 1 сентября на трассах появился новый дорожный знак «Фотовидеофиксация». Он заменил уже существующий и, в отличие от предшественника, может применяться самостоятельно.

Контрольные не чаще двух раз в месяц

В учебном процессе тоже появились некоторые изменения. Теперь в одной параллели классов будут проводить контрольные по каждому предмету не чаще одного раза в две с половиной недели. Сообщается, что помимо этого в школах начнут изучать финансовую грамотность, которая станет частью других предметов.

Обучение по нескольким квалификациям

Студенты российских вузов теперь имеют возможность обучаться сразу нескольким квалификациям. Они также смогут поменять факультет и профиль обучения после второго курса.

ТОЛК