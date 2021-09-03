Горняк22: В Алтайский край возвращается жаркая погода до +30 градусов

Жара. Лето. Погода Фото: Виталий Барабаш

Осень в регионе началась с резкого похолодания и дождей, но в скором времени на Алтай снова вернётся жара до +30 градусов и выше

В конце недели в Алтайский край вернется жара до +31 градуса, сообщает ЦГМС региона.

4 сентября в регионе температура поднимется до +28 градусов. На следующий день уже ожидается жара до + 31 градуса. При этом ночи уже по-осеннему холодны: +4…+9 градусов. Местами возможны заморозки до -2.

В Барнауле в эти дни столбик термометра поднимется до +26…+28 градусов. Осадков не ожидается.

Согласно предварительному прогнозу, жаркая погода в крае продлится до 8 сентября. После этого жителей региона ждет похолодание до +16 и дожди.

Ранее «Толк» сообщал, что в сентябре в Западной Сибири ожидают температуру выше нормы. Метеоролог отметил, что в последние годы сентябрь стал фактически четвертым летним месяцем.

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