Горняк22: Обрушившуюся дымовую трубу на барнаульской ТЭЦ-2 демонтируют

В ближайшее время на Барнаульской ТЭЦ-2 демонтируют частично обрушившуюся в воскресенье аварийную дымовую трубу. Для этих целей уже заключен договор со специализированной организацией.

Комиссия, которая расследует причины случившегося, провела обследования объекта и разрешила начать разбор конструкции. Это необходимо для того, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение трубы.

Накануне подрядная организация начала монтировать башенный кран, после чего непосредственно приступит к работам.

Планируется, что эта труба больше не будет эксплуатироваться. Сейчас ее функцию выполняет третья, самая высокая дымовая труба ТЭЦ-2.

Фото: sibgenco.online

Барнаул

Алтайская правда