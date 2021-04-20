Горняк22: 10 человек умерло в Алтайском крае от коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрирован 81 новый случай заболевания коронавирусом. Выздоровело 96 пациентов, умерло 10 человек, все — от COVID-19.

Из вновь зарегистрированного 81 нового случая заболевания 26 выявлено в Барнауле. 7 человек заболело в Рубцовске, 6 — в Бийске, 4 — в Заринске. В остальных муниципалитетах края по 3 и менее заболевших.

На 17 апреля лечатся в инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией 890 человек. Также находятся в медучреждениях еще 323 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных – 203, подключено к аппаратам ИВЛ – 85. Минздравом края развернуто 1 606 коек, в резерве — 393.

В Алтайский край поставлено 185 187 комплектов комбинированной векторной вакцины для иммунизации взрослого населения. На утро 17 апреля прививается 148 552 человека, из которых 67 980 получили первую прививку.

Алтайская правда