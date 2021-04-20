Горняк22: 10 человек умерло в Алтайском крае от коронавируса за сутки

Горняк22: 10 человек умерло в Алтайском крае от коронавируса за сутки

20.04.2021 0 Автор Горняк22

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрирован 81 новый случай заболевания коронавирусом. Выздоровело 96 пациентов, умерло 10 человек, все — от COVID-19.

Из вновь зарегистрированного 81 нового случая заболевания 26 выявлено в Барнауле. 7 человек заболело в Рубцовске, 6 — в Бийске, 4 — в Заринске. В остальных муниципалитетах края по 3 и менее заболевших.

На 17 апреля лечатся в инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией 890 человек. Также находятся в медучреждениях еще 323 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных – 203, подключено к аппаратам ИВЛ – 85. Минздравом края развернуто 1 606 коек, в резерве — 393.

В Алтайский край поставлено 185 187 комплектов комбинированной векторной вакцины для иммунизации взрослого населения. На утро 17 апреля прививается 148 552 человека, из которых 67 980 получили первую прививку.

Алтайская правда

РубрикаОбщество

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