Горняк22: В Алтайском крае возрастает количество пожаров в природной среде

С 7 апреля в Алтайском крае объявлено о начале пожароопасного сезона. На сегодняшний день количество пожаров в природной зоне фиксируется ежедневно и их количество только растет.

Так, только за минувшие сутки был потушен 71 пожар. Из всех ликвидированных возгораний 12 — техногенных, 16 — горение твердых бытовых отходов, 43 – ландшафтных.

Согласно правилам пожарной безопасности в лесах органы власти и предприятия, пользующиеся и распоряжающиеся прилегающей территорией, обязаны обеспечивать ее очистку от сухой травы, валежника, мусора на полосе шириной не менее 10 метров. Или должны отделять лес противопожарной полосой или иным противопожарным барьером.

ГУ МЧС России по Алтайскому краю напоминает населению, что нельзя сжигать мусор и сухую траву, разводить костры, выезжая на отдых, бросать непотушенные спички и сигареты, позволять детям играть с огнем. При неблагоприятной погоде такая небрежность перерастет в считанные секунды в большой пожар с тяжелыми последствиями.

Жители края могут сообщить о возгораниях в лесу через мобильное приложение «Берегите лес» и по телефонам:

01 — единая служба спасения (с мобильного — 101, 112);

(3852) 63–66–40, 63–88–23 — диспетчерская служба регионального управления лесами Минприроды ;

8–800–100–94–00 — прямая линия лесной охраны (круглосуточно, звонок бесплатный).

Алтайская правда