Горняк22: Как получить новую выплату на детей с 3 до 7 лет

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В апреле в Алтайском крае, как и по всей стране, вступили в силу новые правила назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

Считают иначе

О том, как теперь назначается этот вид социальной поддержки, весьма востребованный семьями, журналистам рассказала министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина во время пресс-конференции, прошедшей в правительстве региона.

– Речь действительно идет о новых условиях назначения этой выплаты. Условия назначения ежемесячной выплаты стали адресными и более приближенными к каждому гражданину. Теперь при определении права на ежемесячную выплату учитываются доходы семьи и ее имущественная обеспеченность, – отметила министр Оськина.

Заявительный характер выплат сохраняется, но с 1 апреля введен трехступенчатый подход к определению размера ежемесячной выплаты: 50% величины прожиточного минимума для детей (5305,5 руб.); 75% (7958,25 руб.); 100% (10 611 руб.).

Расширены категории лиц, учитываемых в составе семьи при расчете среднедушевых доходов, конкретно: теперь «считают» детей в возрасте до 23 лет, не состоящих в браке, обучающихся по очной форме в вузах или ссузах, и тех, кто находится под опекой.

Введено правило так называемого нулевого дохода. Выплата предоставляется как при наличии у трудоспособных членов семьи заработка (доходов от трудовой или предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии и др.), так и при отсутствии доходов, обоснованном объективными жизненными обстоятельствами.

Выплата не предполагает визита в управление соцзащиты или МФЦ – заявления подаются на портале госуслуг, а профильные службы обработают его и сделают все необходимые запросы. Исключения составляют граждане, имеющие двойное гражданство; зарегистрировавшие брак в другом государстве; семьи военнослужащих, в том числе и срочной службы. Необходимость предъявления соответствующих справок в ведомство продиктована тем, что в этих случаях затруднено либо вовсе отсутствует межведомственное взаимодействие, согласованность баз данных.

Никто не опоздает

Постановление Правительства РФ, разъясняющее новые условия назначения ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, было опубликовано 31 марта, но информационная кампания – чтобы ни один получатель не забыл, не остался в неведении! – стартовала гораздо раньше, как только стало известно о предстоящих переменах.

Такая работа на опережение была необходима, ведь люди за месяцы эпидемии привыкли, что начисления идут автоматом. Если даже человек, имеющий право на выплаты, сам не обратится за ними, ему напомнят сельсоветы, специалисты территориальных управлений соцзащиты на местах, которые выезжают в самые отдаленные села, чтобы помочь гражданам составить заявление в электронном виде.

– Мы используем все доступные нам возможности и каналы массовой коммуникации – печатные и электронные СМИ, сайты муниципалитетов, группы в соцсетях, – подтвердила Наталья Владимировна.

К слову, вся актуальная информация размещена на официальном сайте Минсоцзащиты региона и его сетевых ресурсах. Опоздать с подачей заявления крайне трудно, практически невозможно. За перерасчетом выплаты можно будет обратиться до 31 декабря 2021 года – он будет произведен начиная с 1 января 2021 года.

Министр Оськина во время онлайн-общения с журналистами ответила на вопросы, которые более всего волнуют жителей региона: касающиеся деталей оформления, требований к подаче документов и так далее.

Алтайская правда