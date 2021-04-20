Горняк22: Назначено первое заседание общественного совета Минприроды Алтайского края

20 апреля пройдет первое заседание Общественного совета Минприроды Алтайского края в новом составе. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Заседание начнется с избрания председателя, зампреда и секретаря. Также будет утвержден план работы совета на текущий год. Основной темой повестки станут вопросы внесения изменений в правила пожарной безопасности в лесах.

В новый состав Общественного совета, по рекомендации Общественной палаты региона, вошли 15 экспертов из общественных и организаций, учебных заведений, науки, бизнес-сообщества.

Фото: Минприроды АК

Алтайская правда