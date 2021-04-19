Горняк22: В Алтайском крае сохраняется опасность подтопления в районе трех рек

В Алтайском крае сохраняется опасность подтопления. Ожидается подъем воды в реках Чумыш и Бурла, что может привести к затоплению прибрежных территорий.

Синоптики прогнозируют, что с 17 по 19 апреля на реке Чапша в районе села Красногорское продолжится подъем воды. Такая же ситуация складывается на р. Бурла в районе села Хабары. В этот период ожидается вскрытие реки Чумыш рядом с селом Ельцовка. Поэтому в этих местах возможны подтопления прибрежных территорий населенных пунктов.

ГУ МЧС России по Алтайскому краю рекомендует жителям населенных пунктов, которые попадают эту зону, предпринять ряд мер. Так, необходимо изучить и запомнить места, на которые заходит вода, а также возвышения, находящиеся рядом.

Необходимо подготовить дома: отключить газ, электричество и воду, ценные вещи и мебель перенести на верхние этажи, закрыть или забить досками окна и двери. Кроме того, нужно выпустить животных из помещений и отвязать собак, все предметы, способные уплыть, перенести в закрытое помещение, вынести из подвалов все, что может испортить вода, при эвакуации взять с собой ценности, документы и небольшой запас продуктов.

Алтайская правда