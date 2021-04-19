Горняк22: WhatsApp отложил отключение пользователей до 15 мая

Администрация приложения WhatsApp заявила, что новую политику конфиденциальности нужно принять до 15 мая. Тем, кто этого не сделает, «урежут функциональность», а после – удалят аккаунт.

«Регион online» пишет, что приложение собирается передавать данные Facebook. Также он сообщает, что представители администрации приложения объяснили продление срока приема новых правил тем, что пользователи должны успеть с ними ознакомиться «в удобном темпе».

Пользователям дадут время на то, чтобы сохранить и выгрузить свои чаты.

Алтайская правда