Горняк22: Обряды и традиции, приметы 19 апреля 2021 года

Горняк22: Обряды и традиции, приметы 19 апреля 2021 года

19.04.2021 0 Автор Горняк22

Фото Андрей КАСПРИШИН

19 апреля в народном календаре – Евтихий Тихий да Ерема Пролетный. Название пошло от имен двух святых архиепископа Константинопольского Евтихия и мученика Иеремия. Вторая часть — «Тихий» и «Пролетный» — была в народе дана за приметы.

«Чем тише погода, тем выше урожай. Если ветер разгулялся – семян не соберешь», — говорили знающие люди на Руси. Также считалось, что если Евтихий тихий – это к урожаю ранних хлебов, а «когда Ерема ветром бьет – колос собьет».

В некоторых регионах к этому дню зацветают яблони. Считалось, что такое дерево нужно уважить. На Евтихия яблоне поклонялись, подпирали ветки. Можно еще покрасить ствол от вредных насекомых.

Народные приметы на 19 апреля

  • Если ветра нет – урожай хлеба будет хороший.
  • Паук в углу сидит, завернувшись в свою паутину – ночью жди заморозков.
  • Много паутины в воздухе летает – к жаркому лету.
  • Если ласточки до сих пор не прилетели из теплых краев, то весна будет холодная.

Алтайская правда

РубрикаОбщество

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