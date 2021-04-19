Горняк22: Обряды и традиции, приметы 19 апреля 2021 года

Горняк22: Обряды и традиции, приметы 19 апреля 2021 года19.04.2021
Фото Андрей КАСПРИШИН
19 апреля в народном календаре – Евтихий Тихий да Ерема Пролетный. Название пошло от имен двух святых архиепископа Константинопольского Евтихия и мученика Иеремия. Вторая часть — «Тихий» и «Пролетный» — была в народе дана за приметы.
«Чем тише погода, тем выше урожай. Если ветер разгулялся – семян не соберешь», — говорили знающие люди на Руси. Также считалось, что если Евтихий тихий – это к урожаю ранних хлебов, а «когда Ерема ветром бьет – колос собьет».
В некоторых регионах к этому дню зацветают яблони. Считалось, что такое дерево нужно уважить. На Евтихия яблоне поклонялись, подпирали ветки. Можно еще покрасить ствол от вредных насекомых.
Народные приметы на 19 апреля
- Если ветра нет – урожай хлеба будет хороший.
- Паук в углу сидит, завернувшись в свою паутину – ночью жди заморозков.
- Много паутины в воздухе летает – к жаркому лету.
- Если ласточки до сих пор не прилетели из теплых краев, то весна будет холодная.