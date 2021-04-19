Горняк22: Обряды и традиции, приметы 19 апреля 2021 года

Фото Андрей КАСПРИШИН

19 апреля в народном календаре – Евтихий Тихий да Ерема Пролетный. Название пошло от имен двух святых архиепископа Константинопольского Евтихия и мученика Иеремия. Вторая часть — «Тихий» и «Пролетный» — была в народе дана за приметы.

«Чем тише погода, тем выше урожай. Если ветер разгулялся – семян не соберешь», — говорили знающие люди на Руси. Также считалось, что если Евтихий тихий – это к урожаю ранних хлебов, а «когда Ерема ветром бьет – колос собьет».

В некоторых регионах к этому дню зацветают яблони. Считалось, что такое дерево нужно уважить. На Евтихия яблоне поклонялись, подпирали ветки. Можно еще покрасить ствол от вредных насекомых.

Народные приметы на 19 апреля

Если ветра нет – урожай хлеба будет хороший.

Паук в углу сидит, завернувшись в свою паутину – ночью жди заморозков.

Много паутины в воздухе летает – к жаркому лету.

Если ласточки до сих пор не прилетели из теплых краев, то весна будет холодная.

Алтайская правда