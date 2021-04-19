Горняк22: Такие разные и прекрасные. 19 апреля — День подснежника

19 апреля во многих странах мира отмечают День подснежника. Этот праздник придумали в Англии, и там же его учредили в 1984 году. Существует старое английское поверье, которое гласит, что подснежники, посаженные вокруг дома, уберегут его жителей от злых духов. Сейчас большинство видов подснежников занесено в Красную книгу как исчезающий вид.

Подснежники — это первые цветы, которые появляются после зимних холодов и соответственно символизируют начало весны, победу тепла над холодом и дарят надежду на лучшее.

В разных странах этот цветок называют по-разному. Англичане зовут его снежной каплей или снежной сережкой, чехи — снежинкой, немцы — снежным колокольчиком, а россияне — подснежником.

Алтайская правда