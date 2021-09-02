Горняк22: Обыски полиции и драка блогеров. Как прошла свадьба Моргенштерна

Моргенштерн и Дилара Зинатуллина Фото: instagram.com/influesii/

Моргенштерн женат официально. Они с Диларой Зинатуллиной сыграли свадьбу 31 августа. Торжество прошло роскошно, с перформансами и не без скандалов

Моргенштерн и Дилара организовали свою свадьбу в стилистике 1990-х годов. Все было «по классике»: выкуп у подъезда, поездка в ЗАГС, торжественное гулянье с большим количеством гостей.

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На свадьбе жениха сопровождала Ксения Собчак, несмотря на недавний конфликт звезд, когда Моргенштерн пообещал не давать журналистке интервью, пишет StarHit.

Невеста выбрала платье от дизайнера Игоря Гуляева и букет из чупа-чупсов. В ЗАГС молодожены отправились на легендарном Daewoo Nexia.

Для свадебного гулянья Моргенштерн и Дилара арендовали гигантский теплоход вместимостью в 550 человек. Судно считается одним из самых роскошных в российском флоте, уточняет StarHit.

На свадьбе присутствовали не только родственники пары, но и звезды шоу-бизнеса. По информации telegram-каналов «Светские хроники» и «Грязное ВПШ», присутствовали Настя Ивлеева, Слава Марлоу, Карамбейби, Эльдар Джарахов (который якобы «устроил драку» – обменялся пощечинами с одним из присутствующих). Ксения Собчак была ведущей. Для молодоженов спел Александр Ревва.

На свадьбе Моргенштерна и Дилары появился ОМОН. Полицейские искали наркотики. По информации Ксении Собчак, людей не отпускали около часа.

В конце торжества теперь уже муж и жена обменялись нарядами: Дилара надела смокинг, а Моргенштерн – свадебное платье. Молодой супруг в платье прыгнул прямо в торт.

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