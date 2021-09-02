Горняк22: Почти 5 тысяч детей заразились коронавирусом в Алтайском крае
Коронавирус. Лечение. Лекарства. Фото: pixabay.com
Всего в крае на ковид обследовано 1 964 754 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 246,52 исследования на каждые 100 тыс. жителей
246 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Алтайском крае за прошедшие сутки. Всего в регионе выявлено 70 673 зараженных, среди них 4 972 ребенка, сообщает региональный оперштаб.
Коронавирус в Алтайском крае на 1 сентября
- 24 зараженных ковидом умерли в Алтайском крае за сутки, причиной смерти 19 из них стал именно коронавирус. Всего с начала пандемии в крае зарегистрировано 4 723 смерти среди больных.
- 204 человека выздоровели от инфекции за сутки. Всего переболели коронавирусом 53 626 человек.
- 4 019 коек для ковидных больных развернуто сейчас в крае. В резерве пока остается 1 005 мест.
- В тяжелой форме ковидом болеет 536 человек, из них 221 подключен к аппаратам ИВЛ.
- В госпиталях сейчас лежат с подтвержденным диагнозом 2 654 пациента. Еще у 360 человек диагностировали пневмонии, похожие на ковид.
- Прививаются в крае сейчас 629,8 тыс. человек. 1 674 человека получили повторную вакцинацию.
Где выявили новые случаи за сутки
Барнаул – 70,
Бийск – 17,
Рубцовск – 16,
Заринск – 11,
Славгород – 10,
Новоалтайск – 8,
Камень-на-Оби, Рубцовский район – по 6 заболевших,
Немецкий национальный, Ребрихинский, Топчихинский районы – по 5,
Алейский, Бийский, Калманский, Табунский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 4,
Алтайский, Залесовский, Змеиногорский, Ключевской, Локтевский, Павловский, Смоленский, Тальменский, Тюменцевский, Угловский районы – по 3,
Бурлинский, Зональный, Косихинский, Кулундинский, Курьинский, Кытмановский, Панкрушихинский, Первомайский, Петропавловский, Поспелихинский, Троицкий, Хабарский, Чарышский, Шелаболихинский районы – по 2,
Белокуриха, Егорьевский, Крутихинский, Солтонский, Третьяковский районы – по 1 заболевшему.
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