Горняк22: Почти 5 тысяч детей заразились коронавирусом в Алтайском крае

Коронавирус. Лечение. Лекарства. Фото: pixabay.com

Всего в крае на ковид обследовано 1 964 754 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 246,52 исследования на каждые 100 тыс. жителей

246 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Алтайском крае за прошедшие сутки. Всего в регионе выявлено 70 673 зараженных, среди них 4 972 ребенка, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае на 1 сентября

24 зараженных ковидом умерли в Алтайском крае за сутки, причиной смерти 19 из них стал именно коронавирус. Всего с начала пандемии в крае зарегистрировано 4 723 смерти среди больных.

204 человека выздоровели от инфекции за сутки. Всего переболели коронавирусом 53 626 человек.

4 019 коек для ковидных больных развернуто сейчас в крае. В резерве пока остается 1 005 мест.

В тяжелой форме ковидом болеет 536 человек, из них 221 подключен к аппаратам ИВЛ.

В госпиталях сейчас лежат с подтвержденным диагнозом 2 654 пациента. Еще у 360 человек диагностировали пневмонии, похожие на ковид.

Прививаются в крае сейчас 629,8 тыс. человек. 1 674 человека получили повторную вакцинацию.

Где выявили новые случаи за сутки

Барнаул – 70,

Бийск – 17,

Рубцовск – 16,

Заринск – 11,

Славгород – 10,

Новоалтайск – 8,

Камень-на-Оби, Рубцовский район – по 6 заболевших,

Немецкий национальный, Ребрихинский, Топчихинский районы – по 5,

Алейский, Бийский, Калманский, Табунский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 4,

Алтайский, Залесовский, Змеиногорский, Ключевской, Локтевский, Павловский, Смоленский, Тальменский, Тюменцевский, Угловский районы – по 3,

Бурлинский, Зональный, Косихинский, Кулундинский, Курьинский, Кытмановский, Панкрушихинский, Первомайский, Петропавловский, Поспелихинский, Троицкий, Хабарский, Чарышский, Шелаболихинский районы – по 2,

Белокуриха, Егорьевский, Крутихинский, Солтонский, Третьяковский районы – по 1 заболевшему.

Ранее врач объяснил, какие анализы нужно сдать переболевшим COVID-19.

ТОЛК