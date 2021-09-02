Горняк22: Жители алтайского села задыхаются из-за едкого шлейфа от грузовиков

Грузовик. Дорога Фото: livejournal

Жители села не могут вздохнуть полной грудью из-за постоянной пыли, которая остается после проезжающих большегрузов

Жители села Сараи Павловского района жалуются, что они не могут дышать из-за грузовиков, которые везут свеклу на Черемновский сахарный завод, сообщает «Вести22».

По словам селян, восемь лет назад руководство завода предложило уложить на дороге асфальт, сделать ливневку. Однако вместо этого дорогу засыпали некой смесью, которая, по словам жителей, используется на самом заводе для увеличения срока хранения свеклы.

Теперь, как говорят местные, пыль от этой смеси поднимается в воздух и оседает у них на легких. Они уверяют, что у детей от нее начался кашель.

Недавно представители Черемновского сахарного завода устроили сход с жителями и сотрудниками администрации. Власти пообещали сверху на сыпучую смесь уложить асфальтную резку. Работы будут проведены в течение двух недель.

Ранее сообщалось, что жители алтайского поселка задыхаются от запахов цеха костной муки.

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