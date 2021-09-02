Горняк22: В Новосибирской области у врача-реаниматолога остановилось сердце на работе
Скорая помощь Фото: pixabay.com
Медику потребовалась операция на сердце, провести которую могли только врачи другой больницы. Сотрудники ДПС сопроводили скорую помощь
30 августа в Бердской центральной больнице у врача-реаниматолога остановилось сердце во время работы. Спасти его помогли сотрудники ДПС, сообщает «НГС».
Врачи оказали коллеге первую помощь, но медику оказалась нужна операция на сердце, и его срочно нужно было доставить в клинику Мешалкина. Главврач больницы, чтобы скорая помощь не потеряла время из-за загруженности дорог, обратился в полицию. Автоинспекторы организовали свободную полосу для скорой и сопроводили скорую помощь до медцентра.
Врачи успешно провели реаниматологу сложную операцию и спасли жизнь коллеги. Главврач поблагодарила инспекторов за экстренную помощь.
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