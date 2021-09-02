Горняк22: Около 38 тысяч школьников Барнаула будут получать горячее питание с 1 сентября

Питание. Школа. Столовая Фото: Толк

В 2021 году в школах проводили ремонт пищеблоков, закупали новое оборудование и мебель в 40 школ. На эти цели было потрачено более 16 млн рублей

В 2021 году на организацию горячего питания в школах Барнаула выделено более 370 млн рублей. Так, с 1 сентября бесплатную еду будут получать около 38 тыс. учеников с первого по четвертый класс, сообщает пресс-центр администрации города. Об этом говорилось на совещании в мэрии.

Со 2 сентября ученики начальной школы начнут получать бесплатные горячие завтраки и обеды. С руководством школ согласовано меню.

«Особое внимание необходимо уделить принципам здорового питания: калорийности, соотношению белков, жиров и углеводов. Обязательно продолжится соблюдение всех ограничительных мер: маски и перчатки у сотрудников пищеблока, а также у накрывальщиц», – сказала начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Елена Боброва.

Чтобы снизить риски распространения инфекции через пищу, для сотрудников пищеблоков решили организовать обучение.

Обеспечить всех школьников с первого по четвертый класс бесплатным горячим питанием в ходе послания Федеральному собранию в 2020 году предложил президент России Владимир Путин.

ТОЛК