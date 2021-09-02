Горняк22: День российской гвардии 2021: история и традиции праздника

Росгвардия Фото: rosguard.gov.ru

В начале сентября военнослужащие отмечают «День российской гвардии». Рассказываем об истории и традициях этого праздника, а также о том, почему у него две даты

Почему у Дня росгвардии два праздника

Многие задаются вопросом, когда же все-таки поздравлять росгвардейцев с их профессиональным праздником, так как в календаре указывается две даты. Разница в них всего одна: 2 сентября отмечается «День российской гвардии», а 27 марта – День войск нацгвардии России.

Второй праздник посвящен военнослужащим и гражданскому персоналу войск российской национальной гвардии.

История Дня российской гвардии

Праздник утвердил в 2000 году президент РФ в честь 300-летнего юбилея российской гвардии. Его цель – возрождение и развитие отечественных воинских традиций, а также повышение престижа военной службы. Об этом сообщает портал calend.ru.

Росгвардия была создана в начале царствования Петра Первого из «потешных войск». В то время гвардией традиционно называли отборную, привилегированную, лучше других обученную и экипированную часть войск.

В настоящее время более 100 воинских частей и соединений армии и флота России имеют почетное наименование «гвардейских».

Традиции Дня российской гвардии

Росгвардия. Фото: rosguard.gov.ru

2 сентября особую дань празднику отдают в Санкт-Петербурге. Его всесторонне отмечают по инициативе ветеранских организаций. На Дворцовой площади проходят конкурсы строевой песни и выставки новейшей военной техники.

В День российской гвардии героям вручают почетные грамоты и ценные подарки, а также проводятся праздничные концерты. В личные дела военных вносятся слова благодарности.

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