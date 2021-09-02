Горняк22: Какие пять самых ожидаемых сериалов выйдут в сентябре 2021 года
Кинопремьера. Фильм Фото: Bokskapet с сайта Pixabay
Два долгожданных финала, продолжение полюбившихся картин и экранизация Айзека Азимова. Рассказываем, какие сериалы смотреть в сентябре 2021 года
«Бумажный дом». 5 сезон
Сериал стал мировым хитом, который у поклонников вызвал много эмоций. Финал четверного сезона оставил некоторых из них в легком потрясении. В пятом сезоне суперграбители банков, во главе которых гений по прозвищу Профессор, вернутся в последний раз.
Пятая часть сериала будет разделена пополам. Финальные серии выйдут в декабре.
Премьера 5 сезона состоится 3 сентября.
«Американская история преступлений». 3 сезон
Сериал рассказывает о самых громких правонарушениях и злодеяниях, совершенных в Соединенных Штатах. Третий сезон создатели сериала решили посвятить непростым отношениям Билла Клинтона и Моники Левински. Известно, что четвертый сезон будет повествовать об «Урагане Катрина».
Премьера 3 сезона состоится 8 сентября.
«Люцифер». 6 сезон
В сентябре фанатов ждет заключительная часть нашумевшего сериала про дьявола, который перебрался из ада в Лос-Анджелес. О том, каким будет финал, продюсеры сериала не распространяются. Известно лишь то, что Люцифера ждут очень интересные события в новом амплуа. Это одновременно радует и ужасает его. Одна из основных тем сезона – взаимоотношения Люцифера с Хлоей.
Премьера 6 сезона состоится 11 сентября.
«Половое воспитание». 3 сезон
Многим полюбился сериал о сексуальном просвещении в среде старшеклассников. В сентябре фанатов ожидает выход третьего сезона. Он начнется не с того момента, на котором закончилась вторая часть. Создатели «Полового воспитания» обещают поклонникам небольшой скачок во времени.
Премьера 3 сезона состоится 17 сентября.
«Основание». 1 сезон
Один из самых ожидаемых сериалов 2021 года. «Основание» – это экранизация романов Айзека Азимова про математика из Галактической империи будущего, который предсказывает скорый крах межзвездного государства и последующие 30 тыс. лет мрака. Главный герой сериала создает организацию «Основание», которой предстоит возродить цивилизацию после грядущей катастрофы.
Премьера 1 сезона состоится 24 сентября.
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