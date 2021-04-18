Горняк22: Дачный сезон стартовал. В Барнауле заработали садоводческие маршруты

С 17 апреля в Барнауле открылись 14 сезонных садоводческих маршрутов. Их будут обслуживать 25 единиц транспорта в будние дни и 32 — в выходные и праздничные дни.

В городской мэрии уточнили, что вместо закрытого маршрута №126 на линию выйдет №119ш, который сохранит интервал движения и расписание.

Также с сегодняшнего дня начали работать маршруты № 23, № 111, № 112, № 112т, № 113к, № 114, № 118, № 119, № 123, № 124, № 124к, № 125 и № 151.

Подробное расписание садоводческих автобусов можно посмотреть на сайте администрации города.

Алтайская правда