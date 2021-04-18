Горняк22: Суточный прирост коронавируса в России впервые вырос за неделю

За прошедшие сутки в России выявили 9 321 случай заболевания коронавирусом. Это число стало максимальным за последние четыре недели.

На протяжение всей недели суточный прирост ковида не превышал 8 000 случаев. Однако 17 апреля было выявлено более 9 тыс. заболевших. Такая цифра последний раз фиксировалась 20 марта.

В Москве суточный прирост заболевших составил 2 822 случая, и эта цифра стала максимальной с конца января.

За минувшие сутки выздоровели 8 832 пациента с COVID-19, скончались от инфекции и ее осложнений 398. За все время пандемии в стране зафиксировано 4 693 469 заболевших коронавирусом.

Алтайская правда