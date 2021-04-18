Горняк22: Федул Ветреник. Народные обычаи и приметы на 18 апреля

В народном календаре 18 апреля – Федул-ветреник, Федора-ветреница. Православные чтут память диакона Агафопода и чтеца Феодула, отдавших жизнь за веру в 303 году.

На Федула начинают дуть теплые весенние ветры. Отсюда пошла присказка: «Пришел Федул – губы надул».

В этот день нельзя плевать в окно и выбрасывать из него. Необходимо распахнуть широко ставни, чтобы в доме гулял сквозняк и выгонял все болезни. Чтобы уберечь избу от «гнилых ветров» и «нечистой силы», говорили специальные слова.

Народные приметы на 18 апреля

На дне оврага осталось снега величиной с корову – можно приступать к пахоте.

Чибис вечером кричит – погода будет ясной.

Осы строят гнезда на открытых местах – лето будет дождливым.

Птицы вьют гнезда с солнечной стороны – стоит ждать холодного лета.

Днем на Федула жарко, а ночью прохладно – к ясной погоде.

Из березы потекло много сока – лето будет сырым.

Алтайская правда