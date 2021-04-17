Горняк22: Виктор Томенко и руководство «Совета муниципальных образований» обсудили проблему пассажирских перевозок

16 апреля глава региона Виктор Томенко и члены правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Алтайского края» обсудили ряд вопросов.

Председатель Ассоциации, глава Алейского района Светлана Агаркова коснулась темы организации внутримуниципальных пассажирских перевозок. Главная проблема – изношенность техники. И без финансовой помощи края решить этот вопрос муниципалитеты не могут. Светлана Агаркова обратила внимание на опыт приобретения дорожной техники. На эти цели было выделено около 500 млн рублей и приобретено 90 единиц для содержания улично-дорожной сети в муниципалитеты.

Виктор Томенко отметил, что в текущем году поставки дорожной техники будут продолжатся.

«Последние годы вливаний в сферу пассажирских перевозок не было. Нужны среднесрочные и долгосрочные перспективы. Учитывая остроту ситуации, и исходя из имеющихся возможностей, мы на краевом уровне примем решение по обновлению пассажирского автотранспорта муниципалитетов», — сказал Виктор Томенко.

Алтайская правда