Горняк22: Хитрости и тонкости при выращивании редиса

На самые распространенные вопросы по выращиванию редиса мы попросили ответить ведущего научного сотрудника Западно-Сибирской овощной опытной станции Елену Васильевну Кашнову.

– Почему редис не формирует корнеплод и растение дает стрелку?

– Причин этому может быть несколько. В их числе – посев неоткалиброванными семенами. Слабые растения, взошедшие из мелких семян, угнетаются более крупными и быстро стрелкуются. Или посев семенами, которые были получены беспересадочным способом. К неудаче приводят загущенный посев, недостаточное снабжение питательными веществами и влагой, сильные перегревы почвы и воздуха.

– После каких культур лучше сеять редис?

– Лучше после салата, укропа, фасоли, гороха, лука.

– Чаще всего на посевах редиса заводятся так называемые блошки. Расскажите, как с ними бороться.

– Посевы редиса обычно опыливают золой, табачной или махорочной пылью. Этого, как правило, бывает вполне достаточно.

– Какие сорта редиса дают хорошие урожаи у нас в Сибири?

– Для наших условий из сортов с белыми корнеплодами можно порекомендовать следующие: Вировский белый, Белый зефир, Моховский, Ледяная сосулька. Эти среднеспелые сорта дают корнеплоды через 24–36 дней.

Из скороспелых – Краса Алтая, Зарница, Жара, Яхонт, Тогул, Рубин. Эти сорта формируют красно-малиновый корнеплод через 23–26 дней.

Алтайская правда