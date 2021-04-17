Горняк22: Секреты выращивания крепкой коренастой рассады

Своими секретами выращивания крепкой коренастой рассады делятся сельские хозяюшки.

Валентина Ивановна Довгаль, с. Суслово, Мамонтовский район:

– Через десять дней после всходов поливаю рассаду янтарной кислотой, чтобы зелень была хорошая. Развожу 0,1 грамма на один литр воды. А для укрепления корней еще через семь дней надо полить монокалийфосфатом – беру 1 грамм на литр воды. Всё остальное время пользуюсь обычной тепленькой водичкой, и всегда только из спринцовки. Через 25 дней после всходов пикирую рассаду по пол-литровым стаканчикам, в них она растет до начала лета. В грунт высаживаю обычно 5 июня (под дуги) и накрываю пленкой. И вот еще какой у меня есть секрет: чтобы рассада, пока она находится дома, сильно не тянулась, я приглаживаю верхушки ладошкой.

Любовь Алексеева, Ельцовский район:

– Сельчанки часто теперь заглядывают в магазины не только за сменами, но и за «землей». В продаже появились новые почвенные смеси. Чем хороши и удобны? Это не привычные мешки с землей килограммов по пять, а всего лишь прессованные пластинки толщиной с книгу или кирпич. Они совсем не тяжелые и размачиваются, превращаясь в готовый питательный грунт. Есть торфяные, кокосовые и другие. Некоторые используются много раз, подмешиваются в нашу обычную землю, якобы улучшая ее плодородие. Словом, в инструкциях всё написано. Хочу сказать, кокосовый субстрат как новинку некоторые уже впервые испытали на посевном материале: пока всходы были дружные и быстрые. Но… специалисты предупреждают: не такой уж он и полезный для растений, оказывается, потому что, по мнению опытных огородников, напичкан химикатами. Огородники даже пытаются промывать его кипятком, чтобы выгнать «химию», оставив только как хороший рыхлитель почвы. Так что лучше всего, как мне кажется, всё же подходит наша родная землица.

Ольга Ивановна Ермакова, с. Корчино, Мамонтовский район:

– До 9 мая моя рассада в стаканчиках, потом уже отправляем ее на улицу. Для томатов мы специальные короба из дерева сбили, в каждый по 12 корней вмещается. Очень удобно: сверху плотными палатками накрываем – и весенний морозец им не страшен. Так до поздней осени в коробах и сидят наши томаты, вызревают на корню. А если осенний мороз, опять под палатками спрячем.

Еще арбузы на нашем огороде родятся хорошие, первые плоды по 8–9 килограммов вырастают. Полюбился мне сорт Астраханский. Семена в начале апреля замачиваю и проросшие по стаканчикам дома рассаживаю. А на уличные грядки по три штуки в конце мая сажаю. Закрываю каждый росток пластиковой бутылкой, чтобы не подморозило. Поливать надо арбузы обильно, но не часто – раза два в неделю.

Алтайская правда