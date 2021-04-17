Горняк22: Народный календарь. Что делали наши предки 17 апреля

Горняк22: Народный календарь. Что делали наши предки 17 апреля17.04.2021
17 апреля – народный праздник Иосиф Песнопевец, или Ольховые смотрины. Православная церковь чтит сегодня Иосифа песнописца, жившего в 9 веке на Сицилии. У святого был поэтический талант, он составлял богослужебные песнопения.
Считалось, что в этот день начинал петь сверчок, и подавал голос журавль. На Руси была традиция – выходить в этот день из дома, чтобы поклониться журавлям.
Этих прекрасных птиц считали борцами с нечистью. Говорили: «Первая ласточка – еще не весна, настоящую весну приносит на крыльях журавль».
Еще верили, что, увидев журавля, надо лечь на траву и семь раз перевернуться с боку на бок, тогда якобы спина не будет болеть от полевых работ.
В этот день выходили смотреть, как цветет ольха. «Ольховые смотрины» – это по сути поиск подходящего дерева для сруба под колодец.
Народные приметы на 17 апреля
- Если на ольхе много сережек – хорошо уродится овес.
- Если на ней много шишек – будет много ячменя.
- Если солнечно – пшеница будет зернистая.
- Если восход золотисто–розовый, то погода в ближайшее время будет очень хорошей.
- Если листья на ольхе распустятся раньше, чем на березе – лето будет дождливым.