Горняк22: Народный календарь. Что делали наши предки 17 апреля

17 апреля – народный праздник Иосиф Песнопевец, или Ольховые смотрины. Православная церковь чтит сегодня Иосифа песнописца, жившего в 9 веке на Сицилии. У святого был поэтический талант, он составлял богослужебные песнопения.

Считалось, что в этот день начинал петь сверчок, и подавал голос журавль. На Руси была традиция – выходить в этот день из дома, чтобы поклониться журавлям.

Этих прекрасных птиц считали борцами с нечистью. Говорили: «Первая ласточка – еще не весна, настоящую весну приносит на крыльях журавль».

Еще верили, что, увидев журавля, надо лечь на траву и семь раз перевернуться с боку на бок, тогда якобы спина не будет болеть от полевых работ.

В этот день выходили смотреть, как цветет ольха. «Ольховые смотрины» – это по сути поиск подходящего дерева для сруба под колодец.

Народные приметы на 17 апреля

Если на ольхе много сережек – хорошо уродится овес.

Если на ней много шишек – будет много ячменя.

Если солнечно – пшеница будет зернистая.

Если восход золотисто–розовый, то погода в ближайшее время будет очень хорошей.

Если листья на ольхе распустятся раньше, чем на березе – лето будет дождливым.

Алтайская правда