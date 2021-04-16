Горняк22: У части барнаульцев отключат горячую воду 19 и 21 апреля

Сибирская генерирующая компания проведет 19 и 21 апреля испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя по контуру ТЭЦ-3. У части жителей временно не будет горячей воды, в социальных учреждениях отключат отопление.

Как сообщила пресс-служба компании, в детских и леченых учреждениях на 10 часов перестанет работать отопление. Горячей воды не будет у потребителей с неавтоматизированными системами горячего водоснабжения, калориферными установками, отопительными системами с непосредственной схемой присоединения. Остальных потребителей отключения не коснутся.

Узнать о типе оборудования вашего дома можно у своей управляющей компании.

Во время испытания ненадолго повышается температура подающей сетевой воды до 130 градусов Цельсия.

Если вы заметите пар или выбросы воды на поверхность, звоните в диспетчерскую СГК: 8 (3852) 599-715.

Барнаул

Алтайская правда