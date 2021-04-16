Горняк22: Благодаря уроженке Барнаула на мысе Канаверал установили памятник Гагарину

Бывшая жительница Барнаула установила в США памятник Юрию Гагарину. Об этом рассказал директор зоопарка краевой столицы «Лесная сказка» Сергей Писарев на своей странице в Инстаграме.

По его словам, Нина Георгиевна Чернышева раньше проживала в Индустриальном районе, а сейчас находится в Америке. Она с друзьями два года добивалась разрешения на установку около центра НАСА памятника первому человеку, побывавшему в космосе.

В канун 60-летия полета Юрия Алексеевича скульптура всё-таки была открыта, как и планировалось, на мысе Канаверал в штате Флорида. Нина Георгиевна в числе первых возложила цветы.

«Искреннее спасибо от всех нас. Ведь Гагарин не принадлежит ни одной стране. Он человек Мира. Он человек планеты Земля», – пишет Сергей Писарев.

Барнаул

Алтайская правда