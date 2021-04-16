Горняк22: На Барнаульской ТЭЦ-2 запущены конвейеры топливоподачи

Станция ТЭЦ-2 в Барнауле работает в штатном режиме, на ней запущены конвейеры топливоподачи, передает СГК.

Компания сообщает, что топливо будет подаваться к котлам, которые подключены к третьей действующей дымовой трубе. Специалисты заверили, что их мощности хватит для выработки нормативного объема тепла и электроэнергии.

После выхода станции на заданные параметры работы, резервные источники теплоснабжения будут отключены. Потребителей, которых ранее переключили на контур ТЭЦ-3 и Районной водогрейной котельной, вернутся на контур ТЭЦ-2. Это планируется осуществить в течение суток.

Барнаул

Алтайская правда